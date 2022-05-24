Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Словении

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Оспади, спаси". В ней телезрителям рассказывают, как развивается ситуация с оспой обезьян в разных странах.

24 мая стало известно, что оспу обезьян обнаружили и в Словении. Там пока один случай заражения. Мужчина недавно вернулся с Канарских островов, где предположительно и заразился. По разным данным, инкубационный период составляет от пяти до 21 дня, в других источниках говорится о девяти днях максимум.

Эксперты уверены, что эта вспышка не приведет к пандемии. Тем временем число заболевших в Европе увеличивается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.