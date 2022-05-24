В РФ нет необходимости носить маску для защиты от оспы обезьян – Попова

В России в данный момент нет необходимости носить маску для защиты от оспы обезьян. Случаев в стране не выявили и оснований для паники нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в Европу завезли наименее опасный вид вируса. Он действительно передается воздушно-капельным путем, также нужно защищать кожные покровы. Но рисков для россиян нет.

Кроме того, привитые от натуральной оспы тоже могут заразиться африканским штаммом, просто вероятность будет меньше. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.