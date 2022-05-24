В Роспотребнадзоре рекомендовали носить маски для предотвращения заражения оспой обезьян

Ношение масок и защита кожных покровов могут защитить от заражения оспой обезьян, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что инфекция может передаваться воздушно-капельным и контактным путем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.