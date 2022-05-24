В ВОЗ назвали число заражений оспой обезьян в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 131 случае заражения оспой обезьян среди людей. У 106 человек диагноз пока не подтвердился.

Каждый день в Европе фиксируют новые случаи. В России, по официальным данным, их нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.