ВОЗ заявила, что число заражений оспой обезьян среди людей превысило 130

Число заражений оспой обезьян среди людей превысило 130. Об этом заявила ВОЗ.

Служба занятости Москвы увеличила число доступных вакансий до 340 тысяч, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО в Мадриде. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.