Число заражений оспой обезьян среди людей превысило 130

ВОЗ обновила данные по заболеваемости оспой обезьян. Число заражений в мире превысило 130. У 106 человек диагноз пока не подтвердился.

Каждый день в Европе фиксируют новые случаи. В России, по официальным данным, их нет. Риск завоза вируса крайне низкий, отметили санитарные врачи. Забеспокоились пока только туристы, которые планируют отпуска, например, в Египте.

Безопасно ли ехать за рубеж? Существует ли действенная профилактика оспы обезьян? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.