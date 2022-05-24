В Европе зафиксировали новые случаи оспы обезьян

Каждый день в Европе фиксируют новые случаи оспы обезьян. Число заболевших превысило сотню. Еще несколько десятков человек на карантине ждут результатов анализов.

В России, по официальным данным, случаев заражения нет. И риск завоза крайне низкий, отметили санитарные врачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.