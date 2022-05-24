Москвичей предупредили о похолодании

Вторник может стать самым холодным днем недели в столице. Об этом предупредили в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются дожди, а в Подмосковье может выпасть снег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.