Московская служба занятости расширила базу до 340 тысяч вакансий

Столичная служба занятости расширила базу до 340 тысяч вакансий. Теперь москвичи смогут еще быстрее и эффективнее находить работу. О новых возможностях трудоустройства рассказала заммэра города Анастасия Ракова.

Центр занятости населения Москвы "Моя работа" подписал соглашение о сотрудничестве с крупным сервисом по подбору персонала и поиску работы. Это и позволило увеличить количество предложений.

На сегодняшний день в службе занятости представлена самая большая база вакансий в столице. А карьерные консультанты могут предлагать горожанам еще больше вариантов трудоустройства, соответствующих их уровню образования, квалификации и опыту. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.