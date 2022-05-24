Оппозиция прорвала оцепление полиции и заблокировала здание МИД в Ереване

В Ереване оппозиция снова вывела своих сторонников на улицы. Несколько тысяч митингующих прорвали оцепление полиции и заблокировали здание МИД республики. Об этом сообщает ТАСС.

Люди перекрыли все входы в министерство. Как заявили лидеры протестов, это ведомство больше не служит интересам Армении и армянского народа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.