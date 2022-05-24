Около 1 тыс жителей Балашихи приняли участие во флешмобе "Обними Зарю"

Порядка тысячи жителей подмосковной Балашихи приняли участие во флешмобе "Обними Зарю". Горожане встали вокруг озера Дивное и взялись за руки.

Так они отпраздновали юбилей микрорайона Заря, которому исполнилось в этом году 60 лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.