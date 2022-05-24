Москва заняла второе место в РФ по стоимости букетов цветов

В последние дни мая школы пестрят цветами. Букеты выпускника на последний звонок в этом году дороже всего в Москве и Приморском крае. Статистикой делятся РИА Новости.

Причем на первом месте оказалось Приморье. Праздничный букет там стоит почти 1900 рублей. В Москве за цветы для любимого учителя придется отдать не намного меньше. В среднем букет стоит около 1800 рублей.

Самые недорогие тюльпаны, розы и хризантемы можно купить в Карелии. Букет выпускника там стоит 800 рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.