Шойгу предложил РПЦ причислить полководца Суворова к лику святых

Русская православная церковь рассмотрит возможность канонизации Александра Суворова. Причислить полководца к лику святых предложил министр обороны Сергей Шойгу.

Обязательным условием для этого должны стать материалы о его жизни, где есть информация о наличии фактов чудотворения. В РПЦ признали, что личность великого полководца привлекает к себе внимание многих людей. И вопрос о канонизации Суворова неоднократно ставился разными общественными организациями и отдельными деятелями.

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