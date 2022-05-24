Жители Казахстана начали массово рвать загранпаспорта

Жители Казахстана массово рвут свои загранпаспорта и находят в них чипы. Люди начали вскрывать документы после опубликованных в Сети кадров, на которых в задней обложке паспорта находят маленькое устройство.

В местном МВД уточнили, что в микросхеме хранятся анкетные данные. Это упрощает процедуру пересечения границы. Документы с чипом выдаются в стране по международному стандарту с 2009 года. А на наличие микросхемы в паспорте указывает прямоугольный символ на обложке.

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