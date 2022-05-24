Синоптики заявили, что 24 мая может стать самым холодным днем месяца

24 мая может стать самым холодным днем с начала мая. Об этом предупреждают синоптики. Столбики термометров не поднимутся выше +9 градусов. В некоторых районах Подмосковья осадки даже могут переходить в снег.

В столице преимущественно будут лить дожди. Продолжится ли похолодание и дальше? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.