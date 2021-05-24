В Минюсте предложили списывать штрафы за нарушение ПДД с банковских карт

Штрафы ГИБДД предложено списывать автоматически с банковских карт нарушителей. Такова идея Минюста, который решил разгрузить судебных приставов. Правда, это касается только нарушений, зафиксированных камерами.

Приставы уверяют, что уведомления о штрафах рассылаются регулярно. Но кто-то предпочитает их не замечать. Немало таких водителей среди певцов, актеров, блогеров. Они продолжают ездить, имея десятки, а то и сотни неоплаченных штрафов. В Минюсте считают, что новые правила позволят изменить ситуацию на дорогах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.