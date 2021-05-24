Единый стандарт пришкольной территории обсудили в столице

Единый стандарт пришкольной территории обсуждали в понедельник на востоке Москвы. В районе Вешняки собрались самые активные родители и педагоги, а также местные депутаты.

Говорили о том, как устроены школьные дворы и какими они должны стать в будущем.

По планам, территория каждой школы будет делиться на несколько определенных участков – это зеленая зона, зона отдыха и спортивная площадка.

Также, по правилам, территория вокруг школы обязательно должна быть закрытой и светлой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.