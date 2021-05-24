Телезрителям рассказали о главных событиях последнего часа

Россия призывает подходить к оценке инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске с учетом анализа всей имеющейся информации, не торопясь с выводами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

У привитых "Спутником V" туристов не будет проблем с въездом в Грецию, заявили в МИД страны. Также предлагают пустить новые авиарейсы

На этой неделе в продаже появится лимитированная "Тройка" с миллионным автомобилем "Москвич". Купить можно будет в кассах метро на Кольцевой линии и внутри Кольца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.