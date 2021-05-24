В Москве предложили распространить на студентов и учащихся все детские льготы

Чем помочь студентам, обсудили за круглым столом. С представителями молодежных парламентов встретилась член общественной палаты Светлана Разворотнева. Она выступает за то, чтобы помогать семьям с детьми нужно все время, пока ребенок получает образование. Сейчас большинство льгот заканчиваются тогда, когда ему исполняется 14 лет.

Участники выдвинули свои идеи о том, как поддержать учащуюся молодежь. Три лучших предложения передадут правительствам России и Москвы. Они могут войти в новую систему мер поддержки семей с детьми. Ее должны разработать до 1 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.