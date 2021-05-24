Новости России: в Дагестане раскритиковали выпускников за шуточный танец в балетных пачках

В Дагестане разгорелся скандал из-за выступления выпускников. Восемь парней нарядились в балетные пачки и исполнили танец "Умирающего лебедя". Сценкой они хотели повеселить зрителей, но видео, разлетевшееся по всей республике, никого смеяться не заставило. Такое поведение среди мужчин в ряде республик не приветствуется.

В Белгороде женщина потребовала, чтобы водитель такси довез ее до назначенного адреса бесплатно. Она дозвонилась до оператора. Пассажирка была уверена, что тот факт, что она является матерью двоих детей, дает ей право на подобные льготы. Водитель работать за бесплатно отказался, но женщина не выходила из авто еще несколько минут, а на прощание кинула в сторону таксиста, который все это время сохранял невозмутимость и спокойствие, пару нелестных слов и оскорблений.



В Тверской области лосенок потерял маму и пошел просить помощи к людям. Местный житель встретил его на опушке леса и снял на видео. Детеныш еще плохо стоял на ногах. Малыш подошел совсем близко к мужчине, настолько, что его можно было погладить. Детеныш выглядел растерянным из-за пропажи матери-лосихи. Он оглядывался по сторонам и не знал, куда идти. Лосенка отвезли в охотхозяйство. Его выпустят в лес, когда он немного подрастет.

На Камчатке поднимут со дна Авачинской бухты около 40 затонувших кораблей – это военные и рыболовецкие суда, а также шхуны браконьеров из азиатских стран. Многие из них затонули на малой глубине и мешают судоходству. По словам губернатора Края Владимира Солодова, работы завершат примерно через три года. Всего в Авачинской бухте затоплено более 80 судов, но поднимать их все слишком дорого и в этом нет необходимости.