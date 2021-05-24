В России упростили порядок получения вычета из НДФЛ на покупку жилья

Теперь для оформления возврата налогового вычета не нужны кипа документов и хождение по кабинетам. Все проводится в упрощенном порядке – загрузить необходимые данные можно в личном кабинете в приложении ФНС.

Речь идет о вычете при покупке квартиры, строительстве загородного дома и погашении ипотеки, а также о выплатах по инвестиционным счетам. Главное, чтобы все расходы были подтверждены документально.

Всю информацию налоговики теперь могут получить напрямую от банков и брокеров, которые подключились к сервису ФНС. Проверка занимает один месяц вместо трех. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.