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24 апреля, 12:45

Общество

Эксперт рассказала о новых нормах русского языка

Эксперт рассказала о новых нормах русского языка

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Почему собираются ввести в норму ударение на первый слог в слове "звонит"? Какие еще слова претерпели изменения за последнее время? Какие будут меняться в будущем? О чем говорят такие изменения в русском языке?

На эти и другие вопросы ответила доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Президентской академии, профессор МГУ Лидия Малыгина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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