Эксперт рассказала о новых нормах русского языка

Почему собираются ввести в норму ударение на первый слог в слове "звонит"? Какие еще слова претерпели изменения за последнее время? Какие будут меняться в будущем? О чем говорят такие изменения в русском языке?

На эти и другие вопросы ответила доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Президентской академии, профессор МГУ Лидия Малыгина.

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