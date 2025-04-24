24 апреля, 12:45Общество
Эксперт рассказала о новых нормах русского языка
Почему собираются ввести в норму ударение на первый слог в слове "звонит"? Какие еще слова претерпели изменения за последнее время? Какие будут меняться в будущем? О чем говорят такие изменения в русском языке?
На эти и другие вопросы ответила доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Президентской академии, профессор МГУ Лидия Малыгина.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.