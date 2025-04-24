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24 апреля, 12:15

Общество

Ученые предупредили о риске появления энцефалитных клещей в Москве

Ученые предупредили о риске появления энцефалитных клещей в Москве

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В ближайшие два года в столичных лесопарках могут появиться энцефалитные клещи. Об этом заявили специалисты, отмечая, что ранее массового распространения таких переносчиков в городе не фиксировали благодаря регулярной обработке зеленых зон.

По словам экспертов, после акарицидной обработки прогулка по парку безопасна уже через три часа. Медики напоминают: при укусе клеща важно извлечь его правильно и сохранить для анализа. Информацию о графике обработки территорий можно найти на сайтах парков и в их социальных сетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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