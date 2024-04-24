Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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24 апреля, 22:00

Общество

Кассы РФ начнут блокировать просроченные продукты с 1 мая

Кассы РФ начнут блокировать просроченные продукты с 1 мая

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Телеканал Москва 24 собрал подборку обсуждаемых новостей за 24 апреля. С 1 мая во всех крупных торговых сетях кассы начнут блокировать просроченные молочные продукты. Приобрести такой товар не получится.

Железнодорожная цистерна загорелась в Крыму. ЧП произошло на территории нефтебазы под Симферополем, один человек погиб, заявили в МЧС.

В Башкирии под землю ушло целое озеро. Вода в карстовом водоеме Ыгышма вновь исчезла. Такое уже происходило в 1921, 1975, 2021 и 2022 годах. Однако оно всегда наполнялось вновь, рассказали в местных СМИ.

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