Кассы РФ начнут блокировать просроченные продукты с 1 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку обсуждаемых новостей за 24 апреля. С 1 мая во всех крупных торговых сетях кассы начнут блокировать просроченные молочные продукты. Приобрести такой товар не получится.

Железнодорожная цистерна загорелась в Крыму. ЧП произошло на территории нефтебазы под Симферополем, один человек погиб, заявили в МЧС.



В Башкирии под землю ушло целое озеро. Вода в карстовом водоеме Ыгышма вновь исчезла. Такое уже происходило в 1921, 1975, 2021 и 2022 годах. Однако оно всегда наполнялось вновь, рассказали в местных СМИ.