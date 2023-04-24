Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Общество

Новости часа: в Минздраве рассказали о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ

Новости часа: в Минздраве рассказали о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ

Северное сияние зафиксировали в столице

"Атмосфера": 14 градусов ожидается в столице вечером 24 апреля

"Актуальный репортаж": количество доноров в Москве увеличилось втрое за 10 лет

Москвичам сообщили о самом теплом дне в столице с начала весны

Москвичам рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту

Мишустин заявил, что победители конкурса "Учитель года России" получат 1 млн рублей

"Утро": москвичам рассказали о погоде 24 апреля

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 42%

МВД включило в экзамен ПДД вопросы об использовании электросамокатов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В выходные температура в Москве может опуститься ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики.

Компания "Леруа Мерлен" заявила, что не собирается продавать складские помещения в России. По данным российских СМИ, речь о логопарках в Домодедове и Дмитровском районе Московской области.

Читайте также
обществопогодабизнесэкономикавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика