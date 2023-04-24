Новости часа: в Минздраве рассказали о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В выходные температура в Москве может опуститься ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики.

Компания "Леруа Мерлен" заявила, что не собирается продавать складские помещения в России. По данным российских СМИ, речь о логопарках в Домодедове и Дмитровском районе Московской области.