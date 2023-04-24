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Общество

"Актуальный репортаж": количество доноров в Москве увеличилось втрое за 10 лет

"Актуальный репортаж": количество доноров в Москве увеличилось втрое за 10 лет

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Число доноров в Москве увеличилось в три раза за 10 лет. Всего по России около 1,5 миллиона человек, которые готовы сдавать кровь и ее компоненты для спасения незнакомцев.

Сотни литров крови – любой группы и резус-фактора – нужны врачам ежедневно. А часто речь идет и о пересадке костного мозга. Обычно такая операция происходит анонимно, но иногда донор и реципиент могут случайно встретиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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