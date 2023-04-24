МВД включило в экзамен ПДД вопросы об использовании электросамокатов

Тем, кто будет сдавать на водительские права, придется отвечать и на вопросы об электросамокатах. В МВД рассказали, что специалисты уже внесли изменения в билеты.

Это понадобилось в связи с изменениями правил дорожного движения, которые вступили в силу с 1 марта. Так, для самокатчиков появились свои знаки, им ограничили скорость. А еще запретили кататься нетрезвыми. За невыполнение этих требований уже приходят штрафы.

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