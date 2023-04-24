07:30Общество
В Госдуме предложили наказывать "шашечников" за опасную езду на дороге
Для водителей, которые любят перестраиваться в потоке машин из ряда в ряд, подготовили новый законопроект. Он предполагает наказание за опасную езду – вплоть до лишения прав.
Ужесточить наказание для лихачей депутаты пытаются уже несколько лет. Первый законопроект об опасном вождении внесли еще в 2017 году, тогда его одобрили в первом чтении, но дальше дело не продвинулось.
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