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Общество

В Госдуме предложили наказывать "шашечников" за опасную езду на дороге

В Госдуме предложили наказывать "шашечников" за опасную езду на дороге

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Для водителей, которые любят перестраиваться в потоке машин из ряда в ряд, подготовили новый законопроект. Он предполагает наказание за опасную езду – вплоть до лишения прав.

Ужесточить наказание для лихачей депутаты пытаются уже несколько лет. Первый законопроект об опасном вождении внесли еще в 2017 году, тогда его одобрили в первом чтении, но дальше дело не продвинулось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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