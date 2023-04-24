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В Приамурье зафиксировали случай заражения лихорадкой денге

В Приамурье зафиксировали случай заражения лихорадкой денге

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В Приамурье зафиксирован первый за три года случай заражения лихорадкой денге. Диагноз поставили жителю Благовещенска, который недавно вернулся из Таиланда. В конце апреля он сам обратился к врачу из-за высокой температуры и болью в суставах, его госпитализировали.

В Роспотребнадзоре уточнили, что от человека к человеку инфекция не передается, ее переносят комары, которые живут в тропиках. Начинается болезнь с высокой температуры, но может протекать и бессимптомно. В прошлый раз инфекцию тоже выявляли у тех, кто вернулся из поездки по экзотическим странам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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