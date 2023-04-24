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Общество

Россиянам напомнили о штрафах за приготовление шашлыка в необорудованных местах

Россиянам напомнили о штрафах за приготовление шашлыка в необорудованных местах

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Москвичей предупредили о штрафах за разведение огня в неположенном месте

Любителям шашлыка напомнили о штрафах за приготовление блюда в необорудованных местах. Так, в Московской области за разведение огня вне специальных площадок придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей, должностным лицам и организациям – до 30 и до 400 тысяч рублей соответственно.

Соблюдать правила надо и на собственном дачном участке: открытый мангал нельзя использовать уже тогда, когда ветер превышает скорость пять метров в секунду. Как заявили юристы, в случае пожара и гибели людей, виновнику может грозить и уголовная ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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