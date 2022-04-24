Празднование Пасхи подтвердило востребованность новых храмов в Москве – патриарх Кирилл.

Пасхальная служба прошла в Мариуполе, в ней приняли участие несколько сотен человек.

В Москве задержали повредивших инсталляцию с советским флагом – МВД России.

