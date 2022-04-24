Роспотребнадзор заявил, что в России не было случаев гепатита неизвестного происхождения

Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который был выявлен у детей в 12 странах мира, в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что авиасообщение со странами, где выявлены случаи заражения данным вариантом гепатита, ограничено. В связи с этим риск завоза крайне низкий.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.