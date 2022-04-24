Жителей Москвы предупредили о возможных заморозках. В середине недели в столице ожидается резкое похолодание.

В понедельник и вторник будет дождливо, но тепло. 25 апреля столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Во вторник воздух может прогреться до +18.

Со среды в город придет похолодание. Температура упадет до +5–10 градусов. В ночь на четверг столбики термометров и вовсе опустятся ниже нуля.

Самой холодной на этой неделе прогнозируется ночь пятницы. По данным синоптиков, в столице может быть до 4 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.