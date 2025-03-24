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24 марта, 18:15

Общество

Роскачество назвало самые востребованные профессии будущего

Роскачество назвало самые востребованные профессии будущего

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Роскачество представило список профессий, которые будут наиболее востребованы через 10 лет. На первом месте – специалисты по искусственному интеллекту, включая операторов и разработчиков. Также высокий спрос ожидается на экспертов по анализу больших данных, так как работа с big data уже сейчас играет ключевую роль в разных сферах.

Еще одно перспективное направление – кибербезопасность. По мере роста цифровых угроз потребность в защите информации будет только увеличиваться. Также востребованными станут специалисты по экологическим, социальным и управленческим факторам, а также психологи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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