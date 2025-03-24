Дождь и сильный ветер обрушатся на Москву 25 марта

Москвичей предупредили о временном ухудшении погодных условий. По данным Гидрометцентра, во вторник, 25 марта, в столице ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности. Температура воздуха понизится, однако уже к среде погода вновь улучшится.

При этом синоптики отмечают, что текущий март может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, конкурируя с рекордным мартом 2007 года, когда среднемесячная температура составила 4,5 градуса.

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