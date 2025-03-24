Синоптики рассказали о погоде 25 марта

Синоптики сообщают о резких изменениях погоды в Москве. После аномально теплых дней с температурой до плюс 13 градусов уже 25 марта в столицу придет циклон, который принесет дожди и похолодание. Ожидается, что количество осадков может достичь 20% от месячной нормы.

Кроме того, москвичи продолжают ощущать последствия мощной магнитной бури, которая достигла семи баллов из девяти возможных. Хотя пик активности уже прошел, метеозависимые люди могут испытывать головные боли, слабость и другие симптомы.

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