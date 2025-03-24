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24 марта, 16:30

Общество

Синоптики рассказали о погоде 25 марта

Синоптики рассказали о погоде 25 марта

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Синоптики сообщают о резких изменениях погоды в Москве. После аномально теплых дней с температурой до плюс 13 градусов уже 25 марта в столицу придет циклон, который принесет дожди и похолодание. Ожидается, что количество осадков может достичь 20% от месячной нормы.

Кроме того, москвичи продолжают ощущать последствия мощной магнитной бури, которая достигла семи баллов из девяти возможных. Хотя пик активности уже прошел, метеозависимые люди могут испытывать головные боли, слабость и другие симптомы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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