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24 марта, 15:15

Общество

Пострадавшие в "Крокусе" жители Подмосковья могут подать заявки на выплаты

Пострадавшие в "Крокусе" жители Подмосковья могут подать заявки на выплаты

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Пострадавшие при теракте в "Крокусе" жители Подмосковье могут подать заявления на региональные выплаты в центре помощи, открытом в бизнес-центре "Кубик" на бульваре Строителей в Красногорске. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что по 3 миллиона рублей будет выплачено близким погибших, по 1 миллиону рублей – пострадавшим, которые находятся в стационаре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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