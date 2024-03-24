Пострадавшие в "Крокусе" жители Подмосковья могут подать заявки на выплаты

Пострадавшие при теракте в "Крокусе" жители Подмосковье могут подать заявления на региональные выплаты в центре помощи, открытом в бизнес-центре "Кубик" на бульваре Строителей в Красногорске. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что по 3 миллиона рублей будет выплачено близким погибших, по 1 миллиону рублей – пострадавшим, которые находятся в стационаре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.