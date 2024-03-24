Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 14:15

Общество

Тысячи людей продолжают нести к стихийным мемориалам цветы в память о жертвах теракта

Тысячи людей продолжают нести к стихийным мемориалам цветы в память о жертвах теракта

На флаги РФ и Москвы повязали черные траурные ленты

Сотрудники Дептранса продолжают дежурство у донорских центров Москвы

Свыше 5 тыс москвичей и жителей области сдали кровь для пострадавших в теракте

Развлекательные мероприятия отменили в РФ в день траура по погибшим в теракте

Огромная очередь выстроилась у мемориала рядом с "Крокус Сити Холлом"

Более 5 тыс москвичей и жителей Подмосковья сдали кровь для пострадавших в теракте

В РФ проходит день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

Более 450 человек стали донорами в Подмосковье за первые часы работы пунктов сбора крови

Москвичам показали обстановку у центров сдачи крови для помощи пострадавшим в теракте

Концерты, спектакли, спортивные турниры и другие массовые и развлекательные мероприятия отменены в РФ в связи с днем траура в память о погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".

Не работают не только театры, но также музеи и библиотеки. Тысячи людей несут к стихийным мемориалам цветы и зажигают там свечи. У самого "Кросуса" образовалась огромная очередь жителей столичного региона, которые пришли почтить память погибших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
обществопроисшествиявидеоАлина ГилеваМария Панкратова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика