Тысячи людей продолжают нести к стихийным мемориалам цветы в память о жертвах теракта

Концерты, спектакли, спортивные турниры и другие массовые и развлекательные мероприятия отменены в РФ в связи с днем траура в память о погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".

Не работают не только театры, но также музеи и библиотеки. Тысячи людей несут к стихийным мемориалам цветы и зажигают там свечи. У самого "Кросуса" образовалась огромная очередь жителей столичного региона, которые пришли почтить память погибших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.