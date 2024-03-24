Развлекательные мероприятия отменили в РФ в день траура по погибшим в теракте

В России проходит день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". По всей стране отменили развлекательные мероприятия, а многие учреждения культуры не работают.

В настоящий момент там продолжается поисковая операция. Специалисты расчищают завалы с помощью спецхетники. По последним данным Минздрава региона, число пострадавших во время теракта увеличилось до 154 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.