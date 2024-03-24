Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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24 марта, 13:15

Общество

Развлекательные мероприятия отменили в РФ в день траура по погибшим в теракте

Развлекательные мероприятия отменили в РФ в день траура по погибшим в теракте

Огромная очередь выстроилась у мемориала рядом с "Крокус Сити Холлом"

Более 5 тыс москвичей и жителей Подмосковья сдали кровь для пострадавших в теракте

В РФ проходит день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

Более 450 человек стали донорами в Подмосковье за первые часы работы пунктов сбора крови

Москвичам показали обстановку у центров сдачи крови для помощи пострадавшим в теракте

День общенационального траура объявлен в России

Психолог дала рекомендации пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Государственный флаг приспущен на Доме правительства в связи с общенациональным трауром

В России начался день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

В России проходит день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". По всей стране отменили развлекательные мероприятия, а многие учреждения культуры не работают.

В настоящий момент там продолжается поисковая операция. Специалисты расчищают завалы с помощью спецхетники. По последним данным Минздрава региона, число пострадавших во время теракта увеличилось до 154 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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