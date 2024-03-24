Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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24 марта, 12:15

Общество

В РФ проходит день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

В РФ проходит день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

Более 450 человек стали донорами в Подмосковье за первые часы работы пунктов сбора крови

Москвичам показали обстановку у центров сдачи крови для помощи пострадавшим в теракте

День общенационального траура объявлен в России

Психолог дала рекомендации пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Государственный флаг приспущен на Доме правительства в связи с общенациональным трауром

В России начался день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

Очереди их желающих сдать кровь образуются у столичных больниц

Россияне продолжают возлагать цветы к стихийным мемориалам в память о жертвах в "Крокусе"

Москвичи рассказали, с какими жалобами обращаются в службу психологической помощи

В России проходит день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". По всей стране отменили развлекательные мероприятия, а многие учреждения культуры не работают.

Люди продолжают нести к стихийным мемориалам цветы, игрушки и свечи. В "Крокусе" продолжается поисковая операция, специалисты расчищают завалы с помощью спецхетники. Число пострадавших во время теракта увеличилось до 154 человек, погибшими на данный момент числятся 133 человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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