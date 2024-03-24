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24 марта, 10:15

Общество

В России начался день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

В России начался день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

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В России 24 марта проходит день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". По всей стране отменили развлекательные мероприятия, а многие учреждения культуры не работают.

Люди продолжают нести к стихийным мемориалам цветы, игрушки и свечи, в том числе и к самому "Крокус Сити Холлу". Сейчас там продолжается поисковая операция, спасатели расчищают завалы с помощью спецхетники. По последним данным МЧС, число пострадавших во время теракта увеличилось до 152 человек, погибшими на данный момент числятся 133 человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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