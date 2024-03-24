Неравнодушные граждане продолжают сдавать кровь для пострадавших в "Крокусе"

Неравнодушные граждане продолжают сдавать кровь для пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле". Как сообщили медики, уже в ближайшие дни на проверку отправят кровь тех, кто успел сдать ее накануне.

Сейчас у профильных клиник продолжают собираться москвичи, желающие стать донорами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.