24 марта, 08:15Общество
Неравнодушные граждане продолжают сдавать кровь для пострадавших в "Крокусе"
Неравнодушные граждане продолжают сдавать кровь для пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле". Как сообщили медики, уже в ближайшие дни на проверку отправят кровь тех, кто успел сдать ее накануне.
Сейчас у профильных клиник продолжают собираться москвичи, желающие стать донорами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Всех помогавших при спасении людей в "Крокусе" представят к наградам – Бастрыкин
- "Аэрофлот" и "Россия" бесплатно перевезут родных погибших при теракте в "Крокусе"