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24 марта, 08:15

Общество

Неравнодушные граждане продолжают сдавать кровь для пострадавших в "Крокусе"

Неравнодушные граждане продолжают сдавать кровь для пострадавших в "Крокусе"

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Неравнодушные граждане продолжают сдавать кровь для пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле". Как сообщили медики, уже в ближайшие дни на проверку отправят кровь тех, кто успел сдать ее накануне.

Сейчас у профильных клиник продолжают собираться москвичи, желающие стать донорами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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