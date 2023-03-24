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24 марта, 22:30

Общество

Больше 70 человек не смогли попасть на спектакль в Москве по билетам от перекупщиков

Больше 70 человек не смогли попасть на спектакль в Москве по билетам от перекупщиков

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Больше 70 человек не смогли попасть на спектакль в Москве по билетам от перекупщиков. Оказалось, что все эти билеты были оформлены через "Пушкинскую карту", а посетители не подходили по возрасту. Дело в том, что "Пушкинской картой" могут пользоваться только люди до 22 лет.

После консультаций с Минкультуры театр нашел временное решение. Зрители, ставшие жертвами обстоятельств, смогут в фойе театра написать заявление в полицию. В нем нужно будет изложить все обстоятельства покупки билета. В этом случае они смогут посетить спектакль.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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