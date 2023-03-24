Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 17:30

Общество

Десятки человек не смогли попасть на спектакль в Москве по билетам от перекупщиков

Десятки человек не смогли попасть на спектакль в Москве по билетам от перекупщиков

Новости часа: количество направлений медицины c использованием ИИ за год выросло вдвое

Новости часа: регионы РФ смогут определять максимально допустимую долю расходов на ЖКХ

Новости часа: компания Leroy Merlin объявила о намерении продать свои магазины в РФ

Десятки зрителей не смогли попасть на спектакль в Москве из-за фальшивых билетов

Малоэтажный ЖК "Малое Павлино" затопило в Балашихе

"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в выходные 25–26 марта

В Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков за 3 дня – синоптики

"Актуальный репортаж": Роспотребнадзор исключил угрозу эпидемии сибирской язвы в РФ

Новости часа: Роспотребнадзор заявил, что риска распространения сибирской язвы в РФ нет

Несколько десятков человек с билетами не смогли попасть на спектакль "Женщины Есенина" в МХАТ имени Горького в Москве. Дело в том, что посетители купили билеты через неофициальные сервисы продаж. Оказалось, что все эти билеты были оформлены через "Пушкинскую карту", а посетители не подходили по возрасту. "Пушкинской картой" могут воспользоваться только люди до 22 лет.

В руководстве театра заявили, что сочувствуют пострадавшим, но пускать на спектакль с билетами от перекупщиков просто не имеют право. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика