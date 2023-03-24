Десятки человек не смогли попасть на спектакль в Москве по билетам от перекупщиков

Несколько десятков человек с билетами не смогли попасть на спектакль "Женщины Есенина" в МХАТ имени Горького в Москве. Дело в том, что посетители купили билеты через неофициальные сервисы продаж. Оказалось, что все эти билеты были оформлены через "Пушкинскую карту", а посетители не подходили по возрасту. "Пушкинской картой" могут воспользоваться только люди до 22 лет.

В руководстве театра заявили, что сочувствуют пострадавшим, но пускать на спектакль с билетами от перекупщиков просто не имеют право. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.