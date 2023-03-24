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Новости

24 марта, 16:45

Общество

Новости часа: регионы РФ смогут определять максимально допустимую долю расходов на ЖКХ

Новости часа: регионы РФ смогут определять максимально допустимую долю расходов на ЖКХ

Новости часа: компания Leroy Merlin объявила о намерении продать свои магазины в РФ

Десятки зрителей не смогли попасть на спектакль в Москве из-за фальшивых билетов

Малоэтажный ЖК "Малое Павлино" затопило в Балашихе

"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в выходные 25–26 марта

В Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков за 3 дня – синоптики

"Актуальный репортаж": Роспотребнадзор исключил угрозу эпидемии сибирской язвы в РФ

Новости часа: Роспотребнадзор заявил, что риска распространения сибирской язвы в РФ нет

Москвичи заметили мужчину, гулявшего босиком по лужам в столице

Столичные синоптики предупредили о сильных ливнях 25 и 26 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Регионы РФ смогут определять максимально допустимую долю расходов граждан на ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Лекарств в России на случай подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ достаточно. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В Госдуме допустили уголовные нововведения против недобросовестных клиентов маркетплейсов. Об этой инициативе сообщил профильный комитет ГД.

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