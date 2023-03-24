Новости часа: регионы РФ смогут определять максимально допустимую долю расходов на ЖКХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Регионы РФ смогут определять максимально допустимую долю расходов граждан на ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Лекарств в России на случай подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ достаточно. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В Госдуме допустили уголовные нововведения против недобросовестных клиентов маркетплейсов. Об этой инициативе сообщил профильный комитет ГД.