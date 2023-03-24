Новости часа: Роспотребнадзор заявил, что риска распространения сибирской язвы в РФ нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Угроза эпидемии сибирской язвы в России исключена. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Также в ведомстве напомнили, что сибирская язва не передается от человека к человеку.

Дождь в Москве продлится до вечера пятницы, 24 марта. Синоптики программы "Атмосфера" сообщили, что снег в некоторых районах столицы полностью сойдет на следующей неделе.

Ряд французских аэропортов вновь продлит отмену части рейсов из-за забастовок. Таковы данные СМИ.