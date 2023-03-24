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Новости

Новости

24 марта, 14:30

Общество

Новости часа: Роспотребнадзор заявил, что риска распространения сибирской язвы в РФ нет

Новости часа: Роспотребнадзор заявил, что риска распространения сибирской язвы в РФ нет

Москвичи заметили мужчину, гулявшего босиком по лужам в столице

Столичные синоптики предупредили о сильных ливнях 25 и 26 марта

Жители Тимирязевского района пожаловались на голубой снег в парке "Дубки"

Новости часа: в Кремле высказались о найденном у "Северного потока – 2" объекте

Федор Конюхов планирует установить рекорд полета на воздушном шаре

Несколько населенных пунктов затопило на юге Московской области из-за паводков

Гидрометцентр предупредил о ливнях 25 и 26 марта

"Доктор 24": отказ от мучного

"Время новых": "Яндекс Заправки"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Угроза эпидемии сибирской язвы в России исключена. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Также в ведомстве напомнили, что сибирская язва не передается от человека к человеку.

Дождь в Москве продлится до вечера пятницы, 24 марта. Синоптики программы "Атмосфера" сообщили, что снег в некоторых районах столицы полностью сойдет на следующей неделе.

Ряд французских аэропортов вновь продлит отмену части рейсов из-за забастовок. Таковы данные СМИ.

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