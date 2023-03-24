Гидрометцентр предупредил о ливнях 25 и 26 марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Московском регионе на фоне подъема уровня воды в реках с 25 по 28 марта объявлено штормовое предупреждение. Согласно данным центра, уровень воды в реках в указанный период будет составлять 1–2 метра.

Также в Гидрометцентре сообщили, что в столице может выпасть четверть месячной нормы осадков с 24 по 26 марта. Городские службы находятся в режиме готовности, чтобы ликвидировать последствия ливней.

В некоторых районах Московской области автомобилисты уже столкнулись с подтоплениями на дорогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.