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Общество

Гидрометцентр предупредил о ливнях 25 и 26 марта

Гидрометцентр предупредил о ливнях 25 и 26 марта

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Московском регионе на фоне подъема уровня воды в реках с 25 по 28 марта объявлено штормовое предупреждение. Согласно данным центра, уровень воды в реках в указанный период будет составлять 1–2 метра.

Также в Гидрометцентре сообщили, что в столице может выпасть четверть месячной нормы осадков с 24 по 26 марта. Городские службы находятся в режиме готовности, чтобы ликвидировать последствия ливней.

В некоторых районах Московской области автомобилисты уже столкнулись с подтоплениями на дорогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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