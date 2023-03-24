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Общество

Новости часа: столичные синоптики сообщили об уменьшении снежного покрова в Москве

Новости часа: столичные синоптики сообщили об уменьшении снежного покрова в Москве

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Новости часа: Собянин заявил, что строительство БКЛ метро окупится в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные синоптики сообщили об уменьшении снежного покрова в Москве. С понедельника, 20 марта, он уменьшился вдвое. Метеорологи также рассказали, дождь в столице будет идти до 15:00 24 марта.

Пожар на производстве в уральском Арамиле локализовали на площади 4 тысячи квадратов. Об этом рассказали в МЧС.

Во Франции за ночь в ходе беспорядков задержали 457 человек, более 400 полицейских пострадали. О последствиях митингов сообщили в МВД.

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