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Новости часа: дождь в Москве продлится до 15:00 24 марта

Новости часа: дождь в Москве продлится до 15:00 24 марта

Москвичи заметили нестандартный экспонат в Пушкинском музее

"Актуальный репортаж": африканские языки начали изучать в школах РФ

Новости часа: Собянин заявил, что строительство БКЛ метро окупится в 2024 году

Москвичей предупредили о сильном дожде и снижении видимости на дорогах 24 марта

Спецтехника доставила необходимые вещи жителям Подмосковья, находящимся в зоне паводка

"Утро": москвичам рассказали о погоде 24 марта

Жители Подмосковья поделились кадрами затопленных дорог в Видном

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 88%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 736 мм ртутного столба 24 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дождь в Москве продлится до 15:00 24 марта. Как сообщил комплекс городского хозяйства, бригады Мосводостока готовы к ликвидации последствий.

Площадь пожара в научно-производственном комплексе на Урале выросла до четырех тысяч квадратов. Об этом заявили в МЧС РФ.

Движение на ряде улиц в центре Москвы будут ограничивать по ночам с 25 марта для проведения работ. Об ограничениях рассказал Дептранс.

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