Новости часа: дождь в Москве продлится до 15:00 24 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дождь в Москве продлится до 15:00 24 марта. Как сообщил комплекс городского хозяйства, бригады Мосводостока готовы к ликвидации последствий.

Площадь пожара в научно-производственном комплексе на Урале выросла до четырех тысяч квадратов. Об этом заявили в МЧС РФ.

Движение на ряде улиц в центре Москвы будут ограничивать по ночам с 25 марта для проведения работ. Об ограничениях рассказал Дептранс.