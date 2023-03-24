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Общество

В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ

В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ

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В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ

Угрозы распространения сибирской язвы нет, все очаги локализованы. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее вспышку заболевания зафиксировали в Чувашии, диагноз подтвердился у двух человек. А в Подмосковье подозрения не оправдались, у двух мужчин сибирскую язву не обнаружили.

Предварительно, люди заразились от мяса молодого быка. По всем признакам животное болело. Владелец решил не тратиться на лечение и отправить скот на убой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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